В Эстонии решили построить новые заводы по производству ракет и мин

В зоне оборонно-промышленного парка на юго-западе Эстонии свои заводы построят четыре компании по производству мин, ракет и взрывчатки.

© Global look

Об этом пишет Postimees со ссылкой на государственный центр оборонных инвестиций.

«В строящемся недалеко от Тыстамаа оборонно-промышленном парке Эрмисту первыми смогут разместить свои предприятия четыре компании. Они будут выпускать мины и заряды, взрывчатку, ракеты малой дальности и компоненты боеприпасов», — говорится в статье.

Отмечается, что по итогам конкурсного отбора государство передаст компаниям участки в промышленном парке в пользование сроком до 70 лет.

Помимо выбранных компаний, в промышленном парке сможет разместиться ещё до двух предприятий, сообщает издание.

Ожидается, что новые производства создадут от 200 до 300 рабочих мест.

Ранее газета Financial Times со ссылкой на спутниковые данные сообщала, что в Европе оборонные заводы расширяются в три раза быстрее обычного — их площадь уже превысила 7 млн кв. м.