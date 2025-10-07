Эксперт сделал неожиданное заявление о размещении Tomahawk на Украине

США не заинтересованы в развертывании систем стратегических вооружений в Европе, а значит, вряд ли передадут Украине крылатые ракеты Tomahawk. Об этом заявил РИА Новости научный руководитель факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Сергей Караганов.

По данным СМИ, в ходе закрытой встречи Владимир Зеленский попросил президента США Дональда Трампа предоставить Вооруженным силам Украины крылатые ракеты большой дальности Tomahawk. Накануне Трамп заявил о том, что практически принял решение по поводу поставок, однако хотел бы понять, как Киев собирается использовать эти ракеты.

По словам почетного председателя президиума российского Совета по внешней и оборонной политике Сергей Караганова, такое заявление является «информационным вбросом», и никаких Tomahawk «быть не может».

«Американцы глубоко не заинтересованы в развертывании систем стратегических вооружений в Европе, потому что они вывели с большим удовольствием ракеты «Першинг» сколько-то лет тому назад», - пояснил эксперт.

Караганов также высказал мнение, что все эти разговоры вокруг поставок ракет Tomahawk ведутся для того, чтобы оказать воздействие на Москву.

Президент Владимир Путин ранее заявил, что Tomahawk не помогут украинским военным и лишь навредят отношениям Москвы и Вашингтона, «в которых наметился какой-то свет в конце тоннеля». Российский лидер обратил внимание на то, что применять Tomahawk без прямого участия американских военнослужащих невозможно, а это означает «качественно новый этап эскалации».