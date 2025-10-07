В формированиях киевского режима продолжает сокращаться количество эксплуатирующихся основных боевых танков Т-64 различных модификаций. По данным военно-аналитического портала Lostarmour, из 776 таких бронемашин в настоящее время в строю осталось чуть более 130. Причем регулярно с линии боевого соприкосновения поступает информация об уничтожении очередного "шестьдесят четвертого".

Так, на константиновском направлении в районе населенного пункта Иванополье был поражен Т-64БВ.

В Telegram-канале "Судоплатов" показано, как это было. Экипаж попытался спрятать танк среди частично разрушенных строений, но это не помогло. Операторы БПЛА все равно обнаружили это укрытие.

Управляемые через оптоволонные кабели FPV-дроны "Князь Вандал Новгородский" несколько раз попали в цель. После чего возник пожар, закончившийся взрывом боекомплекта и срывом башни с пушкой.

Известно, что все версии Т-64 производились в Харькове, и у ВСУ нет возможности получать пополнение такой техники. Все попытки ремонтировать ее за рубежом провалились.