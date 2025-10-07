Украинские журналисты рассказали, что «худшая новость» недавно пришла для ВСУ с донецкого направления, пишут «ИноСМИ». В статье отмечается, что еще полтора месяца назад появились предвестники плохих новостей - FPV-дроны, прилетающие на трассу Краматорск-Славянск: это означало, что за нее «взялись».

В статье подчеркивается, что логистика для ВСУ серьезно затруднена из-за дронов «со всех сторон». Трасса Славянск - Краматорск - Дружковка будет все больше контролироваться российскими беспилотниками, предупредили украинские авторы.

В то же время из-за «отсутствия понимания сроков службы» в ВСУ больше случаев дезертирства, чем военнослужащих в армии Германии, отмечается в статье.

Телеканал Sky News ранее сообщил, что ВСУ, которые пытались удержать контроль над Красноармейском около года, могут вскоре потерять город. Британские аналитики заявили, что российские войска контролируют все пути снабжения в этом районе и создали «зону поражения» с помощью беспилотников.

Взятие Красноармейска российскими войсками поставит под угрозу позиции ВСУ в таких важных городах, как Краматорск и Славянск, подчеркивал телеканал. По мнению аналитиков, российские военные отдают предпочтение более медленным операциям по окружению, а не штурмовым волнам с большими потерями.