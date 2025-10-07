В Госдуме прокомментировали появление кибервойск на Украине

Решение о создании кибервойск на Украине запоздалое и не окажет никакого влияния на ситуацию на фронте. Такое мнение высказал News.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.

Накануне Генштаб Вооруженных сил Украины анонсировал создание нового вида войск – киберсил. Проект соответствующего закона был составлен рабочей группой, в которую вошли профильные специалисты Генштаба.

При этом председатель комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев напомнил, что Центр информационно-психологических операций ВСУ устраивает нападения на Россию еще «со времен Майдана».

«То, что сейчас направление оформилось юридически, ровным счетом ничего не меняет в расстановке сил. Это признание Украиной давно существующего факта, причем весьма запоздалое», — пояснил парламентарий.

Он также обратил внимание на то, что в ВС России кибервойска существуют еще с 2013 года и являются «важной частью противодействия врагу».