Вооруженные силы Украины располагают ограниченным количеством дальнобойных ракет, полагает военный эксперт, капитан 1-го ранга запаса Василий Дандыкин. Об этом сообщает "Лента.ру".

© Российская Газета

По словам Дандыкина, для украинской стороны "Нептун" остается предметом национальной гордости, хотя эта ракета с дальностью около 300 км была создана на основе советских разработок.

Эксперт подчеркнул, что российские удары по производственным мощностям дополнительно ограничивают украинский арсенал этих дальнобойных ракет.

""Нептунов" у них не очень много, поэтому они сейчас берегут производство, по производству мы наносим удары", - отметил он.

Дандыкин также сообщил, что давно не фиксировалось применения украинцами американских ракет ATACMS и британских Storm Shadow; по его оценке, запасы этих образцов у противника исчерпаны. Он напомнил о попытках Киева разработать собственную дальнобойную ракету "Сапсан" с предполагаемой дальностью до 700 км, однако производство этих ракет и имевшийся запас готовых изделий были уничтожены российским ударом. Переговоры о поставках дальнобойных комплексов западного происхождения, по словам эксперта, пока не дали практических результатов.

Ранее сообщалось, что ВСУ потеряли сотни зенитных ракетных комплексов С-300, "Бук"-М1, Patriot, IRIS-T с начала СВО.