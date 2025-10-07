В зоне СВО будут применять квадрокоптер-тяжеловес "Слон"

В зоне спецоперации начали применять новейший российский дрон-кабелеукладчик "Заноза". Он способен прокладывать линии связи по воздуху даже через минные поля и полностью разрушенные участки местности.

© Российская Газета

На дрон устанавливается специальная бобина с бронированным оптоволоконным кабелем, который "Заноза" аккуратно протягивает между позициями.

"Теперь связистам не надо ползти под обстрелом - задачи перенесены на дрон. Даже если по кабелю проедет техника, он не пострадает", - рассказали ТАСС в группе компаний "Гроза".

Уточняется, что беспилотный аппарат разработан совместно с Минобороны и уже используется на всех направлениях СВО.

Еще одна разработка той же группы компаний - грузовой квадрокоптер-тяжеловес "Слон", который совсем скоро начнут применять для снабжения российских военнослужащих в зоне СВО. Его максимальная полезная нагрузка - до 120 кг (для сравнения: украинский гексакоптер "Баба Яга" способен поднять до 60 кг). С таким весом аппарат способен лететь на дистанцию до 15 км, сбросить необходимый груз и вернуться.

Задача "Слона" - осуществлять снабжение на передней линии фронта. Это порядка 10 км, где достаточно проблематично вести снабжение наших подразделений. Туда невозможно подъехать на транспорте: снабжение осуществляется пешим порядком, на квадроциклах или кроссовых мотоциклах.

Тяжеловес "Слон" уже прошел полигонную апробацию, получил положительное заключение главного управления инновационного развития Минобороны РФ и рекомендации для поставки в войска РФ. Появиться в зоне СВО летающий гигант должен до конца 2025 года.

"В перспективе квадрокоптер сможет выполнять широкий спектр задач. Мы работаем над версиями "Слона" для перевозки спецоборудования, средств РЭБ, выполнения боевых задач по минированию и бомбометанию позиций противника. Это многофункциональная платформа", - отметил представитель компании-разработчика.

Ранее сообщалось, что донецкие изобретатели при поддержке "Народного фронта" создали дрон из комплектующих от гироскутеров. В зону спецоперации уже поступили 30 грузовых дронов "Хозяйка", которые транспортируют до 15 килограммов провизии, воды и применяются для сброса боеприпасов.