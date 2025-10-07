В России назвали ответ на поставки ракет Tomahawk Киеву

Lenta.ruиещё 4

В случае поставок ракет Tomahawk Киеву пострадать может не только Украина. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, чьи слова приводит РИА Новости.

В России назвали ответ на поставки ракет Tomahawk Киеву
© Lenta.ru

По его мнению, президент США Дональд Трамп понимает меру ответственности, а также последствия решения о поставке вооружения. Поэтому, считает сенатор, скорее всего, ракеты не попадут на Украину.

«Если это произойдет — конечно, не дай Бог, — ответ наш будет однозначный, решительный. И, в общем-то, я думаю, что пострадать может не только Украина», — заключил политик.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что не стремится к дальнейшей эскалации конфликта на Украине. Так политик ответил на вопрос о возможных поставках крылатых ракет Tomahawk Киеву.