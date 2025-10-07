Западные страны продолжают проводить информационную кампанию, делая Россию «врагом человечества номер один». В чем причина таких действий, и какое западное оружие невозможно уничтожить, разбирался обозреватель РИА Новости Кирилл Стрельников.

Ранее в рамках круглого стола, посвященного 70-летию создания Организации Варшавского договора, директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин констатировал, что «ложь и обман являются устойчивой чертой большинства западных политиков». Он напомнил об обещании госсекретаря США Джеймса Бейкера, что после вступления ФРГ в НАТО альянс расширяться не будет, а также о Минских соглашениях, которые затем бывший канцлер Германии Ангела Меркель назвала отсрочкой для укрепления армии Украины.

«Многих удивляет размах нынешней антироссийской информационной кампании в Европе, где под фальшивыми предлогами Россию делают врагом человечества номер один, но удивляться тут совершенно нечему: главным оружием Запада против России была и есть ложь в ее тысячах оттенков и оберток», — констатировал Кирилл Стрельников.

Обозреватель привел в пример слова министра обороны Великобритании, который заявил, что «пока Украина хочет мира, Путин ведет войну», а также прямые обвинения России в ведении «гибридной войны против Европы», которые высказала верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Калласс.

«Я надеюсь, что теперь все понимают, что идет гибридная война: в один день это Польша, в другой — Дания, а на следующей неделе, вероятно, где-то еще. Есть только одна страна, которая готова нам угрожать, и это Россия, поэтому нам нужен очень твердый ответ», — заявил в свою очередь премьер-министр Дании Метте Фредериксен.

При этом после инцидентов с дронами не было найдено ни одного доказательства причастности к ним Москвы, однако перечень лживых обвинений Запада в сторону России настолько длинный, что можно из них составить мрачную альтернативную историю мира, и тянется он еще со времен Ивана Грозного, констатировал Стрельников.

«Красноречивый пример — первая биография Ивана Грозного, которую через полгода после его смерти написал лютеранский пастор немец Пауль Одерборн. Он никогда в России не был, но в своем сочинении красочно описал немыслимые жестокости русского царя, где тот предстает «идеальным душегубцем и образцовым исчадием ада»», — заметил он.

По словам обозревателя, нет никакой причины верить, что «война лжи» против России когда-либо прекратится.

«Это значит, что мы ведем вечную войну за правду — которая рано или поздно победит», — подытожил он.

Напомним, что 10 сентября премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что на территорию страны залетело 19 дронов. По его словам, БПЛА, нарушившие воздушное пространство республики, были российскими. При этом никаких доказательств этого он не привел. Позже, 13 сентября, БПЛА также вторглись на территорию Румынии, виновником снова была названа Россия.

В Кремле оценили заявление Трампа о решении передать Украине ракеты Tomahawk

Однако, по мнению экспертов, провокация с беспилотниками выгодна в первую очередь Украине по целому ряду причин, в том числе и для того, чтобы иметь «железный» повод требовать новых санкций и очередной порции денег на вооружение.