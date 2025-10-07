Появились подробности о впервые долетевших до города за Уралом дронах ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Тюмень дронами типа FP-1, которые преодолели более двух тысяч километров. Подробности о беспилотниках, впервые долетевших до расположенного за Уралом города, появились у Shot в Telegram.

© Александр Река/ТАСС

По информации издания, характерные для упрощенной версии FP-1 обломки нашли на территории нефтеперерабатывающего завода в микрорайоне Антипино. Боевая часть этих беспилотников составляет 40 килограммов. Предположительно, именно снижение боевой нагрузки позволило установить на аппараты дополнительный топливный бак, увеличивший дальность полета.

Как выяснили журналисты, беспилотники FP-1 изготавливают на заводе Fire Point в Киеве. Цена одного дрона составляет порядка 55 тысяч долларов, что эквивалентно 4,1 миллиона рублей по курсу на момент написания новости.