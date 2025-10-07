Первый выстрел по российскому истребителю может прозвучать уже на этой неделе в районе Балтики или у границы Калининградской области. Такие данные опубликовала американская организация AMVETS. Эксперты называют это потенциальным инцидентом, который может стать началом войны, передает «Царьград».

Как отмечается, наиболее вероятные места столкновений — небо над Балтикой и польско-калининградская граница. Первые цели — российские Су-24М и Су-34, которые могут атаковать истребители F-16, Eurofighter Typhoon и F-35 с баз в Дании, Эстонии и Литве или ЗРК Patriot и NASAMS у польско-калининградской границы. В случае инцидента стороны могут либо разойтись после переговоров, либо ситуация выйдет из-под контроля с угрозой применения тактического ядерного оружия.

Посол России во Франции Алексей Мешков предупредил, что сбитие российского самолета — это начало войны. Как указал он, Россия не сбивает самолеты НАТО, несмотря на частые нарушения воздушного пространства, что свидетельствует о стремлении избежать эскалации.

Новое заявление Трампа о поставках ракет Tomahawk Киеву назвали политической игрой

Если Россия не ответит на сбитый самолет, возможны два сценария. Первый из них — объединенный контингент НАТО может легализовать заход на Украину или захватить Приднестровье. Второй — возможна блокада российских военных и торговых судов в Балтийском море, говорится в материале.

Запад увеличивает уровень эскалации, а Россия демонстрирует сдержанность, что воспринимается как слабость, отмечают авторы. Применение ракет «Томагавк» по российским городам может иметь катастрофические последствия. Вопрос о применении ядерного оружия остается открытым, так как Запад не верит в его использование Россией, подчеркивается в статье.