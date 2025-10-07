Кабулов: Москва не рассматривает размещение российских военных в Афганистане

Россия не рассматривает размещать своих военных и базы на территории Афганистана.

Об этом во вторник, 7 октября, заявил советник министра иностранных дел РФ, специальный представитель президента России по Афганистану Замир Кабулов.

— Абсолютно исключено. Министр иностранных дел России Сергей Лавров сказал, что категорично выступает против размещения военных баз как на территории Афганистана, так и сопредельных государств. У самой России таких планов, намерений нет, — передает слова Кабулова ТАСС.

28 ноября прошлого года российский президент Владимир Путин сообщил, что Москва надеется на выстраивание продуктивных и взаимовыгодных отношений с Кабулом, несмотря на определенные трудности и специфичность ситуации в Афганистане. По словам главы государства, в Афганистане в текущий момент происходят «сложные процессы». Однако Россия отмечает определенную стабилизацию ситуации, что дает надежду на положительную динамику в развитии российско-афганских взаимоотношений.

