Кабулов: Россия не планирует размещать военные базы в Афганистане

Россия не планирует размещать свои базы и военных на территории Афганистана. Об этом 7 октября заявил спецпредставитель российского президента по Афганистану Замир Кабулов, передает РИА Новости.

Как напомнил дипломат, министр иностранных дел Сергей Лавров ранее заявил, что Россия выступает категорически против размещения военных баз третьих стран и на территории Афганистана, и на территории граничащих с ним стран.

«И у самой России таких планов и намерений нет и не было», — уточнил Кабулов.

В конце апреля стало известно, что уровень представительства Афганистана в Москве повысят до посла, писала ранее «Парламентская газета». Афганские власти, в свою очередь, выразили признательность за этот шаг, свидетельствующий об искреннем и принципиальном настрое России на налаживание полноценного партнерства.