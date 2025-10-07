Стало известно о помощи украинцев российским военным
Жители Украины оказывают содействие Вооруженным силам (ВС) России. Об этом заявил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев, передает KP.RU.
По его словам, украинцы рассказывают российским военным об ударах и их последствиях. Лебедев уточнил, что чем интенсивнее атаки, тем больше сообщений получают ВС России.
«Ценность представляют сообщения, что и куда прилетело. Люди пишут из Киева, Одессы, Сум, Харькова, в последнее время — из Днепропетровска. Пишут в личку и уточняют информацию», — объяснил представитель пророссийского подполья.
Лебедев вместе с тем отметил большое число украинцев, недовольных действиями властей. Он также сравнил Украину с концлагерем.