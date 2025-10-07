Российские войска взяли под контроль населенный пункт в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

Речь идет о селе Нововасильевское в Запорожской области, где боевые действия вели подразделения группировки войск «Восток».

Ранее стало известно, что подразделения воздушно-десантных войск группировки «Север» Вооруженных сил (ВС) России завершили процесс взятия под контроль населенного пункта Юнаковка в Сумской области, который являлся логистическим хабом Вооруженных сил Украины (ВСУ) во время вторжения в Курскую область.