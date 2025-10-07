Российские оптоволоконные дроны начали наносить удары по тылам ВСУ

Российский оптоволоконный дрон впервые нанес удар по Краматорску, чем вызвал тревогу на Украине, сообщает The War Zone.

© Российская Газета

В отличие от радиоуправляемых БПЛА, FPV-дроны, подключаемые к контроллерам через оптоволоконный кабель, невосприимчивы к помехам и особенностям рельефа, которые могут препятствовать прохождению радиосигнала. И хотя длина провода ограничивает их дальность и маневренность, они представляют собой серьезную угрозу. При этом дальность их действия постоянно увеличивается, отмечает издание.

"Увеличение дальности полета российских FPV-дронов с оптоволоконным управлением увеличивает глубину линии фронта", - пишет TWZ.

Обе стороны разработали дроны с управлением по оптоволоконному кабелю, которые могут летать на расстояние до 40 км, однако дальность реального боевого применения обычно меньше. Между тем уже ведутся работы по увеличению дальности, что в перспективе может создать серьезные проблемы для глубокого тыла противника.

Растущая дальность полета российских FPV с оптоволоконным управлением вызывает беспокойство на Украине.

"FPV-дроны противника могут летать на большие расстояния. Тыла в радиусе до 30 километров не существует", - заявил бывший руководитель одесской ячейки "Правого сектора" (признан в РФ террористической и экстремистской организацией, его деятельность в стране запрещена) Сергей Стерненко

Сегодня оптоволоконные беспилотники уже представляют собой серьезную угрозу, и увеличение дальности их действия сделает защиту от них еще сложнее, подводит итог издание.