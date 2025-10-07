TWZ: Российские оптоволоконные дроны начали наносить удары по тылам ВСУ

Российский оптоволоконный дрон впервые нанес удар по Краматорску, чем вызвал тревогу на Украине, сообщает The War Zone.

Российские оптоволоконные дроны начали наносить удары по тылам ВСУ
В отличие от радиоуправляемых БПЛА, FPV-дроны, подключаемые к контроллерам через оптоволоконный кабель, невосприимчивы к помехам и особенностям рельефа, которые могут препятствовать прохождению радиосигнала. И хотя длина провода ограничивает их дальность и маневренность, они представляют собой серьезную угрозу. При этом дальность их действия постоянно увеличивается, отмечает издание.

"Увеличение дальности полета российских FPV-дронов с оптоволоконным управлением увеличивает глубину линии фронта", - пишет TWZ.

Обе стороны разработали дроны с управлением по оптоволоконному кабелю, которые могут летать на расстояние до 40 км, однако дальность реального боевого применения обычно меньше. Между тем уже ведутся работы по увеличению дальности, что в перспективе может создать серьезные проблемы для глубокого тыла противника.

Растущая дальность полета российских FPV с оптоволоконным управлением вызывает беспокойство на Украине.

"FPV-дроны противника могут летать на большие расстояния. Тыла в радиусе до 30 километров не существует", - заявил бывший руководитель одесской ячейки "Правого сектора" (признан в РФ террористической и экстремистской организацией, его деятельность в стране запрещена) Сергей Стерненко

Сегодня оптоволоконные беспилотники уже представляют собой серьезную угрозу, и увеличение дальности их действия сделает защиту от них еще сложнее, подводит итог издание.