«Получаем ценные сведения»: как работают партизаны на Украине

На Украине достаточно много людей, которые недовольны сложившейся ситуацией и хотят помогать России, они предоставляют ценные сведения, но находятся в постоянной опасности. Об этом рассказал «Комсомольской правде» координатор подполья Сергей Лебедев.

По словам Лебедева, неправильно говорить о том, что на Украине существует подполье, так как это полувоенное подразделение, у которого есть руководство, снабжение - данными, оружием, документами, деньгами.

«В таком смысле ничего подобного сейчас нет. Но есть то, что я бы назвал сопротивлением (…) Вэсэушники ненавидят местных, в каждом видят сторонника России. А местные им платят той же монетой - за хамство, мародерство, а прежде всего за то, что размещают свои гаубицы и зенитные установки возле жилых домов», — рассказал он.

При этом, по словам координатора, деятельность тех, кто помогает России, очень опасна и он регулярно просит их «не строить из себя Штирлица», и просто говорить о том, что и где они видели.

«Самое простое - сообщения, что и куда прилетело. Люди пишут из Киева, Одессы, Сум, Харькова, в последнее время - из Днепропетровска. Пишут в личку и уточняют информацию», — рассказал Сергей Лебедев.

В частности, благодаря поступающим сведениям, удалось «провалить 18 танковых контратак Вооруженных сил Украины у Давыдова Брода, что на краю Херсонщины», а также нанести результативный удар по лоцманской базе в Очакове.

«Местный житель вдруг сообщает: «Заехали на базу машины груженые. Определил по рессорам. Выехали уже пустые». Понятно, что завезли что-то интересное. Наносим удар. Тот же товарищ вносит поправку: «Мимо. Попали по подсобному помещению». Второй раз - снова промах. А от следующего удара - такой взрыв, что в Николаеве, он в 40 километрах, окна шатнулись», — заявил Сергей Лебедев, уточнив, что на базе удалось уничтожить «отстойник» советских мин и торпед.

Он также отметил, что часто получает сведения о локациях ПВО, складов, цехов по сборке беспилотников, тренировочных лагерей, но по тем базам, «куда загнаны несчастные мобилизованные», удары не наносятся.

При этом, координатор подчеркнул, что осведомителям приходится быть крайне осторожными, чтобы не попасться.

«Я учу людей работать с технологиями. Для начала обязательно подписаться на радикальные украинские каналы. И даже там что-нибудь лайкать. Неплохо еще подписаться на чаты тарологов и оккультистов. Это в ходу на Украине. И точно не подписываться на мой канал и другие пророссийские. (…)У меня есть правило: не сводить людей друг с другом. Они могут быть соседями, оба работать на нас, но не знать об этом. Для их же безопасности», — рассказал Сергей Лебедев.

Ранее координатор подполья Сергей Лебедев заявил о том, что сейчас одним из ключевых направлений стали удары по энергетической инфраструктуре Украины, так как они прямо влияют на ситуацию на передовой. Отключение электричества приводит к прекращению связи, остановке производства. Причем быстро решить проблему не получится даже с помощью генераторов. При этом приоритетными целями становятся именно электроподстанции.