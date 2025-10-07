184 украинских БПЛА: какие регионы оказались под ударом к утру 7 октября

По данным Минобороны России, сегодня ночью была отражена атака 184 БПЛА Вооруженных сил Украины. Впервые беспилотники долетели до Тюменской области. Какие еще регионы оказались под ударом, разбирался «Рамблер».

В российском военном ведомстве отметили, что масштабная атака беспилотниками велась с 23:00 мск 6 октября до 7:00 мск 7 октября. Больше всего дронов было сбито над территорией Курской области – 62.

Белгородскую область атаковал 31 беспилотник. Над территориями Нижегородской и Воронежской областей были сбиты 30 и 18 дронов соответственно. 13 БПЛА уничтожены над акваторией Черного моря, шесть – над Липецкой областью, пять – над территорией Калужской области и четыре – над Тульской областью.

Также по три беспилотника самолетного типа были сбиты над Ростовской и Рязанской областями, по два - над территориями Брянской, Орловской областей и Республики Крым. Также над Московским регионом сбиты два дрона, один из них пытался атаковать столицу. И еще один дрон был уничтожен в Вологодской области, говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале Минобороны.

Тюменская область

Вечером 6 октября дроны впервые с начала спецоперации достигли Тюменской области. Над территорией нефтеперерабатывающего предприятия в микрорайоне Антипино в Тюмени были сбиты три дрона, говорится в Telegram-канале информационного центра правительства региона.

В пресс-службе уточнили, что, благодаря оперативным действиям экстренных служб, была предотвращена детонация.

«Пострадавших нет. Взрывов и горения не допущено. Все предприятия в этом районе работают в штатном режиме и не прекращали свою работу», — подчеркивается в сообщении.

Очевидцы в соцсетях сообщали о двух мощных хлопках и вспышках в небе, а также о том, что к предприятию стягивались экстренные службы. Сразу после сообщений о взрыве в Антипино пропала связь. Горожане жаловались на неработающий мобильный интернет, пишет Ura.ru.

Белгородская область

Беспилотник самолетного типа был сбит сегодня ночью над Старым Осколом, пострадавших нет. Об этом рассказал в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«В результате падения обломков от сбитого БПЛА в многоквартирном доме выбиты окна в 15 квартирах. Кроме того, осколками посечены 20 автомобилей», — рассказал глава региона.

По данным губернатора, в регионе продолжаются восстановительные работы после ранее нанесенных ВСУ ударов. «Остается пока без света одна тысяча человек в четырех населенных пунктах. Произошло большое горе для всех нас — погибли два энергетика, находясь на своих рабочих местах, восстанавливая поврежденное врагом электроснабжение», — заявил он, выразив соболезнования родным и близким погибших.

Воронежская область

Силы ПВО сбили дроны в двух районах Воронежской области. По предварительным данным, пострадавших нет, рассказал в Telegram-канале губернатор Александр Гусев.

«В результате падения обломков беспилотника в одном муниципалитете повреждены стена и забор частного дома, автомобиль», — уточнил он.

Также, по словам главы региона, в одном из муниципалитетов после атаки БПЛА получили повреждения остекление и сети котельной.

Дежурные силы ПВО уничтожили беспилотник, направлявшийся к Москве. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал он в 4:47 мск.

Ограничения на полеты

Сегодня ночью в целях безопасности вводились ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропортах Волгограда, Калуги, Нижнего Новгорода, Ярославля. Об этом сообщил в своем Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

«В период действия ограничений в Ярославле на запасной аэродром «ушел» один самолет», — отметил он.

Опасность атаки БПЛА

В ряде российских регионов также ночью действовал особый режим. Предупреждения об угрозе налета украинских дронов получили жители Татарстана, Мордовии, Марий Эл, Удмуртии, Оренбуржья, Ульяновской, Пензенской и Самарской областей, пишет «ФедералПресс».

Власти напомнили жителям о необходимости быть бдительными, а также предупредили, что для их безопасности могут глушить мобильный интернет.

При этом глава администрации города Енакиево Сергей Захаров отметил, что Вооруженные силы Украины начали применять для ударов все более крупные БПЛА самолетного типа, двигатель одного из них был сопоставим по размерам с автомобильным, пишет РИА Новости.

Накануне силы противовоздушной обороны России за ночь сбили 251 украинский беспилотник.