Новости СВО сегодня: удар «Краснополя» и «огневой мешок» для ВСУ

В Минобороны РФ сообщили об успешных операциях российских сил в Днепропетровской и Херсонской областях. «Рамблер» собрал главные заявления российских военных к утру вторника, 7 октября.

Удар «Краснополя»

Артиллеристы ВС РФ применили высокоточные боеприпасы «Краснополь» для удара по опорным пунктам ВСУ в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны России. Воздушная разведка выявила позиции ВСУ в районах сел Великомихайловка и Ивановка. В Минобороны заявили, что ВСУ оборудовали опорные пункты и укрепленные огневые позиции в домах и подвалах.

После уточнения координат расчеты самоходных артиллерийских установок 2С19 «Мста-С» нанесли серию ударов боеприпасами «Краснополь». В результате прямых попаданий опорные пункты были уничтожены, подчеркнули в Минобороны.

Операция в Херсонской области

Расчеты беспилотников ВС РФ уничтожили пункт управления беспилотниками ВСУ в Херсонской области, сообщили в Минобороны России. Во время воздушной разведки правого берега Днепра оператор российского дрона-разведчика заметил заброшенное строение, откуда ВСУ запускали различные виды дронов.

Координаты этого объекта были переданы на пункт управления, а затем - мобильному расчету ударных дронов. Цель была уничтожена ударом FPV-дрона с осколочно-фугасным снарядом.

«Ребята выехали по команде, отработали, сразу же вернулись и уехали. Это буквально занимает 15-20 минут. То есть у нас есть время развернуться, отработать и уехать. Соответственно, это сохраняет жизнь. У противника где-то РЭБ стоит, а где-то не стоит», – рассказал начальник штаба с позывным «Барс».

Операция в Днепропетровской области

Операторы российских беспилотников сорвали ротацию живой силы ВСУ и уничтожили бронеавтомобиль Humvee в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны РФ. Воздушная разведка группировки войск «Восток» выявила движение техники ВСУ в районе Великомихайловки.

Получив точные координаты, операторы FPV-дронов нанесли серию точных ударов по украинской технике. В результате была сорвана попытка ротации и уничтожены несколько автомобилей, включая американский бронеавтомобиль Humvee.

Удар по пикапу ВСУ

Операторы российских FPV-дронов уничтожили пикап ВСУ и сорвали попытку ротации украинских сил на передовой, заявили в Минобороны. Операция была проведена в зоне ответственности Южной группировки войск.

Операция Ми-35м

Российский боевой вертолет Ми-35м поразил живую силу и бронированную технику ВСУ, сообщили в Минобороны. Операцию провели в зоне ответственности группировки войск «Восток».

Удар наносился авиаракетами. После удара экипаж выполнил противоракетный манёвр, выпустил тепловые ловушки и вернулся в точку вылета.

ВСУ потеряли штурмовую группу и танк

Источник РИА Новости в российских силовых структурах заявил, что ВСУ потеряли штурмовую группу 158-й отдельной механизированной бригады и танк Т-64БВ. Это произошло в районе Алексеевки на сумском направлении. Собеседник агентства заявил, что ВСУ понесли потери в результате неудачной контратаки.

«Комплексным огневым поражением штурмовая группа и танк Т-64БВ уничтожены, один человек взят в плен», - подчеркнул источник.

Продвижение ВС РФ у Волчанска

Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил РИА Новости, что ВС РФ продвинулись у Волчанска в Харьковской области, расширив зону контроля у берегов реки Волчья. Он добавил, что северо-западнее Синельниково под российский контроль перешло около 0,5 гектара леса.

Огневой мешок для ВСУ у Каменки

Марочко также сообщил ТАСС, что российские войска формируют огневой мешок для ВСУ у Каменки (Харьковская область). По его данным, ВС РФ продвигаются со стороны Каменки и Красного Первого в северном направлении, формируя «своеобразный огневой мешок».