Над промзоной Дзержинска сбито 30 БПЛА, повреждено здание

Российские системы противовоздушной обороны за ночь уничтожили 30 украинских беспилотников в небе над Нижегородской областью. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин.

Обломки сбитых дронов повредили несколько зданий, хозяйственных построек и автомобилей в промзоне Дзержинска. Часть обломков упала на территорию одного из предприятий, но значительного ущерба промышленной инфраструктуре удалось избежать.

Специальные службы уже работают на месте происшествия, оценивая и устраняя последствия атаки. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

По информации Минобороны РФ, за минувшую ночь над регионами страны уничтожили в общей сложности 184 украинских дрона.