За обстрел Белгорода отключили свет Харькову и Полтаве

ВСУ вторые сутки терроризируют жителей Белгорода, обстреливая из «Хаймарсов» жилые кварталы и энергетику. Огонь ведут из Харькова. В ночь на 7 октября наша ПВО сбила 184 укродрона, в том числе 62 над Курской областью, 31 над Белгородской, 30 – над Нижегородской.

Ответ не заставил себя ждать. Российские беспилотники и ракеты нанесли сосредоточенные удары по объектам критической инфраструктуры в Харьковской и Полтавской областях.

Как сообщил мэр Харькова Терехов, предстоящая зима будет самой тяжелой для Харькова за последние три года: в городе уничтожены две трансформаторные подстанции, Так, уничтожена электроподстанция 330 кВ «Лосево» в Харькове. Противник насчитал более 20 прилетов.

В Белгороде частично отключили уличное освещение

Сильнейший пожар после прилётов зафиксирован в Полтаве. В общей сложности нанесено более 15 ударов по энергообъектам, объектам железной дороги, моторвагонному депо. Через Полтаву ВСУ перебрасывали резервы на оборону Купянска и Покровска (Краснорамейска). Теперь это будет делать затруднительно.

Кроме того, российские ракеты и беспилотники нанесли сосредоточенные удары по объектам в ближнем тылу ВСУ. В частности, в Славянске до десяти дронов «Герань» атаковали некую цель - в городе после серии ударов возник пожар.

Удары нанесены также по целям в Сумской, Днепропетровской и Черниговской областях. Это ближние тылы ВСУ, где находятся оперативные командные пункты, расчеты управления дронами. Оттуда ВСУ собираются атаковать российские регионы – Курскую, Запорожскую и Брянскую области.