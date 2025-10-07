Первое появление украинских дронов за Уралом объяснили

Первое появление украинских дронов за Уралом может быть объяснено запуском беспилотников с фур. Об этом заявил специалист по беспилотным летательным аппаратам (БПЛА), член-корреспондент Российской инженерной академии Максим Кондратьев, его слова приводит aif.ru.

© Александр Полегенько/ТАСС

Кондратьев предположил, что грузовики могли подогнать в пригород Тюмени, и уже оттуда дроны вылетели в сторону цели — одному из нефтеперерабатывающих заводов в регионе. При этом, по словам эксперта, атаковавшие беспилотники с небольшой вероятностью могли запустить и с территории самой Украины — но для этого им пришлось бы садиться на территории России, чтобы заправиться, так как расстояние до Тюмени составляет около двух тысяч километров.

Обломки дронов повредили сети котельной в российском регионе

Кроме того, по мнению Кондратьева, БПЛА могли быть запущены из сопредельного государства.

«У наших соседей нет такого опыта борьбы с этими дронами, поиска таких диверсантов, поэтому не исключено, что эти беспилотники стартовали с территории Казахстана», — заявил он.

Известно, что вечером 6 октября над Тюменью сбили три беспилотных летательных аппарата. Благодаря оперативным службам дроны не сдетонировали.