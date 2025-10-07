Подоляка рассказал о скором штурме двух городов на СВО

Покровск и Купянск— идет штурм, Северск, Лиман на очереди, сообщает ИА DEITA.RU.

Военный эксперт Юрий Подоляка сообщает о том, что в зоне СВО штурмы Покровска и Купянска продолжаются. Есть успехи, но пока еще враг здесь не сломлен. ВС РФ ведут бои в северо-западной части Купянска.

Противник практически выдавлен, но еще имеет опорные пункты в западной промзоне. Резервы ВСУ поступают, но 2 и 41 армия ведут уверенное наступление.

В Покровске есть успехи в боях за центральную часть города. Севернее на Добропольсклм выступе противник выдыхается, однако Никаноровка и Маяк все еще в серой зоне. ВСУ иногда бьют в тыл российской группировке, но все попытки успешно отражаются.

А вот за Северск и Лиман уже скоро должны начаться бои. Вернее, за первый они уже начались, а за второй вот-вот начнутся - говорит Юрий Подоляка. В районе Заречного ВС РФ заняли новые позиции, гарнизон противника уничтожен.

В райне Новоселовки и Дробышево также есть успехи. До Северского Донца осталось пройти чуть более километра, и это позволит значительно расширить зону контроля. Группировка противника под Лиманом скоро может быть отрезана от снабжения.