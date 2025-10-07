Процент оставшихся у ВСУ HIMARS оценили

У Вооруженных сил Украины (ВСУ) осталось около 5-10 процентов поставленных Западом реактивных систем залпового огня (РСЗО) High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS). Такую оценку привел Telegram-канал «Военная хроника».

По данным издания, в настоящее время количество уничтоженных Вооруженными силами России установок HIMARS приближается к 34-37.

«Это около 90-95 процентов от всего объема первоначальных поставок реактивных систем из США с начала конфликта», — говорится в публикации.

Там же отмечается, что, «несмотря на позитивную динамику», украинские запасы HIMARS продолжают постоянно пополняться, а ВСУ ищут новую тактику применения данных РСЗО.

Ранее американская военно-промышленная корпорация Lockheed Martin сообщила, что армия США успешно завершила серию летных испытаний высокоточной ударной ракеты Precision Strike Missile (PrSM) на полигоне Уайт-Сэндс в штате Нью-Мексико.

Также в октябре Telegram-канал заметил, что сравнительно дешевые модульные крылатые ракеты семейства Barracuda, которые США могут поставить ВСУ, могут ударить по таким российским городам, как Нижний Новгород, Владимир, Ярославль, Москва и Саратов.