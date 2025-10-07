ВСУ за ночь выпустили по России свыше 180 беспилотников

Системы ПВО армии России за ночь сбили 184 украинских беспилотника над регионами страны. Об этом пишет пресс-служба Министерства обороны России.

Ранее системы ПВО армии России сбили украинский беспилотник, летевший на Москву.

Что делать, если увидели беспилотник: как защитить себя и близких

Системы ПВО армии России сбили украинский беспилотник над Старым Осколом Белгородской области.

Системы ПВО армии России отразили БПЛА-атаку украинских войск на населённые пункты Ростовской области.