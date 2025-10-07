Еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс в беседе с Wyborcza заявил, что немецкая разведка якобы располагает доказательствами обсуждений в России «на высоком уровне» потенциального удара по НАТО.

По его словам, Российская армия адаптировалась к новым способам ведения боевых действий. Также в России продолжают производить оружие, боеприпасы и технику в больших объемах, добавил он.

Арктику назвали полем битвы между Россией и НАТО

«Поэтому сценарий с агрессией в отношении НАТО исключать нельзя», — сказал Кубилюс.

Ранее ирландский журналист Чей Боуз заявил о фиаско попыток обвинить РФ в инцидентах с дронами. Он призвал читателей обратить внимание, что все инциденты с беспилотниками произошли в странах, поддерживающих Украину.