Целью ударов Вооруженных сил (ВС) России после газовых скважин станет железнодорожная логистика. Об этом заявил депутат Верховной Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене, в своем Telegram-канале.

«Цель — парализовать движение транспорта и остановить “кровоснабжение” экономики», — написал Дубинский.

Он отметил, что также на из-за мобилизации водителей грузовиков уже весной 2026 года рынок перевозок может встать.

Ранее Дубинский выразил сомнения касательно умственных способностей президента Украины Владимира Зеленского в связи с принимаемыми им решениями.