Фицо переобулся в военной помощи Киеву

Власти Словакии одобрили первый после избрания премьер-министром Роберта Фицо пакете военной помощи киевскому режиму. Всего на счету этот страны 14 военных траншей, передают украинские СМИ.

Республика передаст Киеву инженерные и противоминные средства. Об этом сообщил министр обороны Словакии Роберт Калиняк.

«С большим удовольствием сообщаю, что вместе со Шмыгалем мы только что подписали меморандум о 14-м пакете поддержки, который предусматривает предоставление Словакией инженерной и противоминной помощи Украине», — заявил он на Международном форуме оборонных индустрий в Киеве.

Весной этого года вице-спикер словацкого парламента Тибор Гашпар отмечал, что его страна не будет больше поддерживать Украину поставками вооружений. Также он заявлял, что республика не станет отправлять в Незалежную своих военных.

В конце 2023 года сам Фицо утверждал, что Словакия не станет больше отправлять оружие на Украину. Тогда он показательно отменил все договоренности предыдущего правительства на готовящиеся поставки.

