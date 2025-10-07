На Украине заявили о продвижении ВС России на ряде направлений

Украинский аналитический паблик Deep State заявил, что Вооруженные силы (ВС) России взяли под контроль населенный пункт Малеевка в Днепропетровской области. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Отмечается, что ВС России продвинулись возле Вороного Днепропетровской области, а также Новоивановки и Охотничьего в Запорожской области. Также сообщается о продвижении Российской армии в районе Белой Горы на константиновском направлении.

Число перешедших под контроль ВС России населенных пунктов подсчитали

Ранее ВС России взяли под контроль село Кузьминовка в Бахмутском районе Донецкой народной республики (ДНР).