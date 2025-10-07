Трамп заявил, что принял решение по Tomahawk Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что фактически принял решение по поставкам Tomahawk Украине. Об этом сообщает ТАСС.

При этом Трамп не стал пояснять, в чём это решение заключается.

«Я не добиваюсь эскалации», — добавил он.

Окружение Трампа усомнилось в способности Tomahawk изменить ход конфликта

Ранее агентство Reuters писало, что Соединённые Штаты вряд ли передадут Киеву ракеты «Томагавк».

Военный эксперт Виктор Литовкин в беседе с RT объяснил, почему возможные поставки ракет «Томагавк» ВСУ не изменят ситуацию на фронте.