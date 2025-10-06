Эксперт рассказал, откуда могли быть запущены дроны ВСУ для атаки Тюмени

Дроны ВСУ, атаковавшие Тюмень 6 октября, могли быть запущены с территории Казахстана. Об этом в беседе с «Аргументами и фактами» заявил основатель учебного центра беспилотной авиации, член-корреспондент Российской инженерной академии Максим Кондратьев.

По его мнению, запчасти для дронов были заранее незаконно ввезены на территорию Казахстана, где затем их собрали в подпольных цехах и запустили из фур.

«У наших соседей нет такого опыта борьбы с этими дронами, поиска таких диверсантов, поэтому не исключено, что эти беспилотники стартовали с территории Казахстана», — сказал Кондратьев.

Он отметил, что также есть версии, что дроны могли привезти в пригород Тюмени и запустить с фур или же это БПЛА с увеличенной дальностью полета, которые стартовали с территории Украины.

Напомним, что 6 октября украинские беспилотники атаковали предприятие в тюменском микрорайоне Антипино, где расположен Антипинский НПЗ. Дроны были обнаружены и ликвидированы, пострадавших и разрушений нет.