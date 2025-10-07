Ракетная опасность объявлена в Крыму

Ракетную опасность объявили на территории Крыма в 13:56 по московскому времени. Об этом во вторник, 7 октября, сообщили в МЧС.

© Вечерняя Москва

Через пять минут после объявления опасность отменили.

— Отбой ракетной опасности, — передает сообщение МЧС РИА Новости.

6 октября в Белгороде прогремела серия взрывов на фоне объявленной ракетной опасности. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, на подлете было сбито несколько ракет. В тот же день он сообщил, что в результате ракетного обстрела Белгорода со стороны Украины погибли два человека.

За минувшую ночь российские системы противовоздушной обороны сбили 184 украинских беспилотника над территориями разных регионов страны, сообщили 7 октября в Министерстве обороны России. Больше всего дронов было уничтожено над Курской областью — 62. Еще 31 беспилотник сбили над Белгородской областью, 30 — над Нижегородской, 18 — над Воронежской и 13 — над акваторией Черного моря.