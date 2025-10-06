Главнокомандующий Воооруженными силами Украины (ВСУ) Александр сырский под видом проводимой в армии реформы пытается устранить неугодных ему командующих. Такие данные приводит источник РИА Новости в силовых структурах России.

Ранее украинские СМИ сообщали, что по приказу Сырского была ликвидирована оперативно-стратегическая грппировка войск «Днепр», в задачи которой входил контроль за существенным участком фронта от Запорожья до Харьковской области. Ее командующий Михаил Драпатов был понижен в должности и направлен в Харьковскую область, где его зона ответственности сократится примерно в два раза. Функции «Днепра» передали группировкам и корпусам, образовавшимся в рамках реформы.