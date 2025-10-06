В США рассказали, на какой шаг пошли ВСУ

Отставной офицер ВС США Станислав Крапивник заявил, что ВСУ публикуют старые видео, чтобы скрыть свои провалы в зоне ведения боевых действий. Об этом он заявил на YouTube-канале The Duran.

По мнению Крапивника, перед отступлением с какой-либо территории ВСУ вывешивают вокруг украинские флаги, а потом снимают территорию с дронов. Полученные кадры, как считает бывший офицер, используются в будущем.

Крапивник также указал, что на подобных видео нет метаданных и дат, по которым можно было бы определить место и время съемки.