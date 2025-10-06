В Тюменской области нашли и обезвредили три БПЛА

В микрорайоне Антипино Тюменской области заметили три беспилотных летательных аппарата (БПЛА); в настоящее время дроны обезврежены. Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-служба регионального правительства. "Три БПЛА обнаружены и обезврежены на территории предприятия в микрорайоне Антипино города Тюмени. Оперативные действия экстренных служб предотвратили детонацию беспилотников. Пострадавших нет", — говорится в сообщении. Отмечается, что предприятие работает в штатном режиме. Днем 6 октября российские средства ПВО за прошедшие сутки перехватили более 350 дронов, выпущенных украинскими военнослужащими. Также сообщалось, что за данный промежуток времени были уничтожены одна украинская управляемая ракета большой дальности "Нептун" и шесть реактивных снарядов. Речь идет о снарядах от системы залпового огня HIMARS, произведенной в США.