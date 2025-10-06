Генштаб ВСУ сообщил о создании нового рода войск

7 октября Верховная рада Украины рассмотрит закон о создании в составе ВСУ кибернетических войск.

Организация киберсил продиктована требованиями усиления кибернетической обороны Украины, заложенными в указ президента и решение Совета национальной безопасности страны, рассказали в Генштабе ВСУ.

Проект закона о киберсилах в составе армии Украины составлен рабочей группой, в которую вошли профильные специалисты Генштаба.

Принятие документа и создание кибернетических войск поспособствуют развитию боевых возможностей ВСУ в отдельном операционном домене, киберпространстве, считают украинские военные.