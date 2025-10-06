В Польше начал функционировать тренировочный центр, организованный Норвегией, для подготовки украинских военнослужащих.

Этот лагерь, получивший название Camp Jomsborg, считается одним из крупнейших, когда-либо созданных Норвегией. В его работе задействованы сотни норвежских военных специалистов.

Программа обучения на полигоне делает акцент на максимальном приближении к реальным боевым условиям, с использованием специализированных тематических блоков. В качестве примера, первый модуль посвящен управлению стрессом в бою и техникам самоконтроля.

Предполагается, что норвежские инструкторы будут обмениваться опытом с украинскими бойцами, получая знания о последних тенденциях с передовой.

Однако, существует опасение, что Польша может повторить путь Прибалтики, где территории стран-лимитрофов фактически превратились в огромные военные базы для войск союзников. При этом отмечается, что иностранные военнослужащие чувствуют себя там полноправными хозяевами.