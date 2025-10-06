Генштаб ВСУ сообщил о создании нового рода войск

Новые войска могут появиться в составе Вооружённых сил Украины — киберсилы. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

В опубликованном в его Telegram-канале сообщении отмечается, что в ВСУ продолжается процесс «наращивания возможностей по борьбе в киберпространстве».

Отмечается, что проект закона о создании нового рода войск будет рассматриваться в Верховной раде во вторник, 7 октября.

В конце августа журнал Strategic Culture сообщил, что Россия побеждает Украину в киберпространстве.