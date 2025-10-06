Генштаб ВСУ заявил о планах создать на Украине новый род войск
Новые войска могут появиться в составе Вооружённых сил Украины — киберсилы. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
В опубликованном в его Telegram-канале сообщении отмечается, что в ВСУ продолжается процесс «наращивания возможностей по борьбе в киберпространстве».
Отмечается, что проект закона о создании нового рода войск будет рассматриваться в Верховной раде во вторник, 7 октября.
В конце августа журнал Strategic Culture сообщил, что Россия побеждает Украину в киберпространстве.