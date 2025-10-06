Участник СВО с позывным Алмаз рассказал, как боец ВСУ вышел к российским военным в форме ВС РФ и потребовал эвакуации с поля боя, однако его разоблачили. Об этом пишет RT.

При освобождении территорий ДНР российские штурмовики группировки «Восток» получили боевую задачу зачистить лесополосу, занять ее и подготовить промежуточные позиции для других наступающих подразделений.

Один из раненых россиян сообщил, что его напарник ушел за водой и не вернулся. Бойцы отправились на его поиски.

По словам Алмаза, из полузасыпанного блиндажа выбрался человек в разномастной форме: верх был от российской формы, а брюки — натовские.

Солдат стал убеждать, что он свой, и даже назвал позывной пропавшего российского военного. Но он не хотел идти с бойцами, требуя вызвать эвакуационную группу.

Ему устроили очную ставку с заявившим о пропаже сослуживца военным РФ. Выяснилось, что это украинский солдат, который не успел сбежать с другими военными ВСУ. Он несколько дней жил в разбитом опорном пункте.

