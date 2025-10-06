Зеленский раскрыл, кто оплачивает поставки ЗРК для Украины

ВСУ продолжают получать комплексы Patriot, NASAMS, IRIS-T и Hawk за счет взносов ФРГ, Канады, скандинавских и прибалтийских стран, рассказал Владимир Зеленский. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, украинский лидер в последние месяцы ведет переговоры с союзниками о поставках систем ПВО различных типов, а также о поставках ракет для уже полученных ВСУ комплексов.

Зеленский пояснил, что Украина получает комплексы в рамках программы PURL, участниками которой являются США и другие западные государства.

«Тут есть очень ответственные страны это Нидерланды, Германия, Канада, Швеция, Дания, Норвегия — это основные страны, кто дал средства на эту программу», — уточнил политик.

По его словам, балтийские страны также участвуют в этой программе. Вместе с тем, они вносят относительно небольшие средства.

Зеленский рассказал о применении украинских ракет по России

Зеленский подчеркнул, что Вашингтон ничего не блокировал, поставки продолжаются. Он добавил, что возможно приобретение как комплексов, так и ракет, «вопрос исключительно в деньгах».