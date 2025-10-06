Массированному налету дронов ВСУ на РФ нашли неожиданное объяснение

Масштабный налет украинских беспилотников на регионы России может быть связан с предстоящим присуждением Нобелевской премии мира. Такое мнение высказал Life.ru

военный политолог Андрей Кошкин.

Сегодня ночью силами противовоздушной обороны России был сбит 251 украинский беспилотник. В результате атаки Вооруженных сил Украины было нарушено электроснабжение в Белгородской области, вводились ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропортах Сочи, Краснодара и Геленджика.

По словам военного политолога Андрея Кошкина, обычно такие массированные атаки Киев проводит перед значимыми политическими событиями, в которых участвует Владимир Зеленский, и где можно попросить денег.

«Или же второе — это связано со срывом каких-то мирных урегулирований», — пояснил эксперт.

Однако сейчас, по словам Кошкина, такой налет мог быть приурочен к заседанию Нобелевского комитета, где 10 октября будет вынесено решение по премии мира.

«И, конечно, все ждут, как решится вопрос с таким кандидатом, как Трамп. Не исключено, что на сегодняшний день Украина активизирует свои действия для того, чтобы сфокусировать на себе внимание международной общественности», — заметил эксперт.

Ранее, выступая в ООН, президент США Дональд Трамп заявил, что его страна переживает «золотой век». Трамп также повторил свое спорное утверждение, что ему удалось положил конец семи войнам. За это, по мнению американского президента, он заслуживает Нобелевской премии мира.