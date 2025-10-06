США могут купить у Украины технологии производства дронов

Соединенные Штаты Америки готовятся заключить сделку с Украиной, в рамках которой Киев передаст Вашингтону технологии в области производства дронов. Об этом пишет портал Semafor.

»США готовят оружейную сделку с Украиной, в рамках которой Киев будет поставлять военные технологии Вашингтону, а не наоборот», — говорится в материале.

По данным портала, речь идет о дронах. Журналисты отметили, что в настоящее время украинские чиновники уже находятся в Вашингтоне для обсуждения сделки на миллиарды долларов.

3 октября американская газета The Wall Street Journal также сообщила, что в данный момент Украина и США готовятся заключить историческое соглашение, которое подразумевает, что Киев поделится с Вашингтоном своими технологиями производства БПЛА. По данным издания, Вашингтон на протяжении нескольких лет оказывают негласную поддержку производству беспилотников в республике.