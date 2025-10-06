В Северной Корее показали новейший колесный танк

Корейская народная армия в дополнение к тяжелой гусеничной боевой технике, возможно, скоро начнет получать колесные танки. На проходящей в столице КНДР оружейной выставке "Самооборона 2025" впервые представлен реальный образец такой бронемашины. Ранее показывались лишь макеты.

© kcna.kp

В качестве платформы использовали новый четырехосный бронетранспортер. На его корпус установили двухместную башню с вооружением. Это, возможно, 105-мм пушка, спаренный пулемет и смонтированный на крыше башни автоматический гранатомет.

Кроме того, на таком же шасси создан самоходный миномет, который в транспортном положении прячется в корпус и закрывается двумя бронированными панелями. Обе машины имеют усиленное бронирование и повышенную противоминную защиту.