Сырского уличили в попытках устранить неугодных ему командующих

«В конце сентября Сырский ликвидировал оперативно-стратегическую группировку «Днепр» (ранее «Хортица»), которой восемь месяцев командовал Михаил Драпатый», – уточняет издание Эта структура отвечала за значительную часть активного фронта от Харьковской области до подконтрольной Киеву части Запорожья. В рамках военной реформы, предусматривающей переход на корпусную организацию, ее функции распределят между новыми корпусами и группировками войск. Сам Драпатый сохранит должность командующего объединенными силами, но его зона ответственности уменьшится почти вдвое – он переместится на северо-восточное направление. По данным источников, близких к украинскому командованию, решение Сырского связано не только с реформой, но и с внутренними конфликтами в руководстве ВСУ. Один из старших офицеров заявил, что таким образом главком «убирает конкурента». Напомним, в марте Драпатый подтвердил удар российских войск по полигону в Днепропетровской области, где, по данным Минобороны РФ, было уничтожено до 150 военнослужащих ВСУ, включая иностранных инструкторов. Ранее «ФедералПресс» писал, что ВСУ переносят учебные центры из Черниговской области после сокрушительного удара. Фото: flickr.com / President Of Ukraine (Public domain)