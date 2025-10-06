Жертвой очередного ракетного удара, нанесенного Вооруженными силами Украины (ВСУ) по Белгороду, стал мужчина. Об этом рассказал в понедельник, 6 октября, глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

Как написал политик в своем Telegram-канале, мужчина погиб на рабочем месте, помогая справиться с последствиями предыдущего обстрела. Жертву удара украинских националистов Гладков назвал героем и выразил соболезнования его близким.

Еще один мужчина получил проникающее осколочное ранение легкого — пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии.

Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский рассказал, что украинские националисты заблокировали в Купянске около 2,5 тысячи мирных жителей и мешают им эвакуироваться из города. Людей планируют использовать в качестве живых щитов.

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский подчеркивал, что от преступных действий киевского режима страдают и мирные граждане Украины. В частности, киевский режим неумело управляет зенитными ракетами, обломки которых падают на жилые дома.