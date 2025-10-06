Руководство ряда стран ЕС действительно хочет разрушения или даже уничтожения России, и можно ожидать серьезных провокаций. Об этом рассказал «Комсомольской правде» член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько.

По его словам, среди европейских политиков «сейчас преобладают шизофренические настроения», а желание развязать войну с Россией обусловлено целым рядом причин, в том числе и экономическими интересами.

«Требуется все больше природных ресурсов, которых у Европы нет. За них надо платить, впадая в зависимость. Но рядом, в России, в достатке - нефть, газ, руды, редкоземельные металлы, лес, огромные запасы пресной воды... А что, если это отобрать и пользоваться бесплатно? Так, кстати, думал и Гитлер, когда напал на СССР», — пояснил он.

При этом сейчас важно, смогут ли «европейские русофобы и американские ястребы» втянуть президента США Дональда Трампа в конфронтацию с Россией из-за Украины. Если это произойдет, риск начала большой войны возрастет кратно, уверен эксперт.

«Самый каверзный вариант - спровоцировать Россию на силовой ответ Западу. Скажем, Киеву все же передадут немецкие дальнобойные ракеты «Таурус» или американские «Томагавки». Пусками будут руководить западные военные. И если прилеты пойдут по стратегическим объектам, крупным городам или, например, по Крымскому мосту, нам придется реагировать зеркально по целям в Европе», — констатировал он.

Также еще одним сценарием антироссийских провокаций может стать блокада морских путей на Балтике или захват танкеров так называемого теневого флота. России придется реагировать на это и сопровождать танкеры и решать проблему с «деблокадой балтийских проливов». При этом спецслужбы могут организовать провокацию и внутри самих западных стран, обвинив в этом Россию.

«В конце концов, кто-то же подорвал «Северные потоки», но дело не раскрыто. Что мешает в похожем случае свалить все на «проклятых русских»? Могут даже поджечь какой-нибудь завод или небольшой военный склад», — отметил Богдан Безпалько.

При этом милитаризация Европы, по его словам, должна быть закончена к 2030 году, кроме того, политические элиты ждут, что в США сменится администрация.

Напомним, что 10 сентября премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что на территорию страны залетело 19 «российских» дронов, не приведя никаких доказательств их происхождения. 13 сентября БПЛА также вторглись на территорию Румынии, виновником вновь была названа Россия.

А в ночь на 23 сентября аэропорт датской столицы Копенгагена на несколько часов остановил прием и выпуск самолетов из-за появления в его окрестностях нескольких «крупных» беспилотников.