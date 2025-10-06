В системе территориальных центров комплектования есть фиксированные расценки на «освобождение» от мобилизации в ВСУ. Эту информацию сообщил военнослужащий Национальной гвардии Украины, передает «Репортер».

По словам военнослужащего, в нынешней ситуации на фронт отправляются преимущественно представители малообеспеченных социальных групп. Как уточнил он, чтобы избежать задержания сотрудниками ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкомата на Украине) на улице, нужно заплатить 500 евро. Освобождение из «буса» обойдется в тысячу евро. За выход из здания территориального центра комплектования потребуется 10 тысяч евро, а чтобы покинуть военкомат и вернуться домой — 15 тысяч евро, подчеркнул военнослужащий.

Он отметил, что такая система не может считаться справедливой, так как состоятельные граждане могут легально избежать призыва, тогда как малоимущие не имеют иного выбора, кроме как отправиться на фронт.

Ранее сообщалось, что украинцы, спасаясь от сотрудников ТЦК, прячутся в чернобыльской зоне. Официально туда перебрались тысячи человек, неофициально — гораздо больше. Военный эксперт Игорь Никулин предупредил, что длительное пребывание в зоне опасно из-за риска развития лучевой болезни и онкологии.