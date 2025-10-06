Военный корреспондент Александр Коц завил, что в Киеве «не ценят жесты доброй воли», и призвал соглашаться на воздушное перемирие только в обмен на мораторий на вторичные санкции. Об этом Коц рассказал в своей статье для «Комсомольской правды».

Ранее Владимир Зеленский назвал возможным «одностороннее прекращение огня в небе». По его словам, такой шаг может стать началом «настоящей дипломатии». Других разъяснений Зеленский не дал.

Коц отметил, что за ночь над российскими регионами было перехвачено множество украинских дронов. Он назвал это «интересным «односторонним воздушным перемирием».

«На фоне поднятых Зеленским разговоров о воздушном моратории, Киев словно пытается доказать нам его необходимость», - заявил Коц.

Он отметил, что когда одна из сторон хочет объявить «одностороннее» прекращение огня, то «просто объявляет». Корреспондент подчеркнул, что Россия ранее поступала именно так, «без выторговывания каких-либо гешефтов».

В то же время Коц допустил, что Россия может согласиться на такое предложение, если с ним выступит президент США Дональд Трамп. По мнению корреспондента, сделать это можно в обмен на мораторий на усиление вторичных санкций.

«Теоретически можно взять паузу на подумать, вынести противнику все, что осталось еще вынести, высадив свои запасы, и уйти на «перемирие» пополнять номенклатуру», - заявил Коц.

В то же время он выступил против «жестов доброй воли», заявив, что украинские власти их не ценят. Военный корреспондент подчеркнул, что российские силы набрали хороший темп и начали формировать беспилотную авиацию ПВО, которая минимизирует ущерб от украинских дронов.