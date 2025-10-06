Генерал раскрыл, откуда массово запускали дроны на Феодосию

Украинские войска пытались ударить по Феодосии беспилотниками из нескольких точек: со стороны Одессы и Херсонской области, а также с моря. Как сообщает aif.ru, об этом заявил заслуженный военный летчик, генерал-майор в отставке Владимир Попов.

По словам Попова, для налетов на Крым у Вооруженных сил Украины есть две основные точки для атак. Первая — коса, которая идет через территорию Херсонской области и выходит на сочленение Крыма с левобережьем Днепра.

«Это направление используют достаточно часто, потому что на косу могут пытаться выходить диверсионно-разведывательные группы. Им главное запустить беспилотники, а управление потом осуществляют из более надежного места», — сказал Попов.

Второе направление — морские акватории. Их удобно использовать в ночное и предрассветное время. Беспилотники могут запускать с малых катеров с помощью катапульты — по пять штук с одного плавательного средства. Волнение моря ухудшает локационную видимость этих судов.

Напомним, что минувшей ночью российские войска отразили масштабную атаку на регионы России. Под ударом оказался и Крым, над территорией которого сбито 40 беспилотников.