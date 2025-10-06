«Радиостанция Судного дня» повторила загадочную шифровку от 11 февраля 2022 года

Радиостанция УВБ-76 передала сообщения со словом «орехобрус». Об этом сообщает Telegram-канал «УВБ-76 логи».

В понедельник, 6 октября, в эфире так называемой «Радиостанции Судного дня» прозвучала новая загадочная шифровка. Она была передана в 10:58 по московскому времени и включала слово «орехобрус». Это слово уже появлялось в эфире, в первый раз его передали 11 февраля 2022 года в 06:09. До этого, 28 сентября, в эфире повторилось слово «капосорт», впервые оно прозвучало в эфире 9 февраля 2022 года в 05:52.

В августе радиостанция регулярно повторяла сообщения, звучавшие на станции в январе 2022 года, причем с той же периодичностью, что и тогда. Например, 25 августа она транслировала слова «нардосаж» и «пулолед», впервые звучавшие 24 и 25 января 2022 года. 21 августа УВБ-76 повторяла сообщения, впервые звучавшие 20 января 2022 года. За семь дней до этого радиостанция транслировала сообщения, впервые переданные 13 января 2022 года.

УВБ-76 — это коротковолновая радиостанция, вещающая с 1976 года. Среди радиолюбителей получила название Жужжалка, потому что большую часть эфира занимают шумы и характерное жужжание. На ее волнах передаются закодированные сообщения, которые пользователи соцсетей связывают с мировыми событиями.

Ранее Роскомнадзор впервые прокомментировал работу УВБ-76. Согласно заявлению ведомства, данные о функционировании этой частоты не являются общедоступными.